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Финляндию призвали передумать возвращать детей россиянина на родину

ЕСПЧ призвал Финляндию вернуться к делу россиянина, уехавшего с детьми от матери

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Vincent Kessler/Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил Финляндии на повторное рассмотрение дело россиянина, которому дали убежище в стране, но обязали детей вернуть матери в Россию. Об этом сообщило агентство STT со ссылкой на решение ЕСПЧ.

В сентябре 2022 года россиянин пересек российско-финскую границу вместе с двумя несовершеннолетними, которые родились в апреле 2011 года и в июне 2013 года. После этого родитель подал заявление о международной защите и убежище для себя и своих детей в Финляндии, сославшись на политическую ситуацию в России.

Мать, узнав о произошедшем, обратилась в суд и потребовала вернуть детей. По ее словам, дети долгое время жили с ней, а семья давно проживает раздельно. На заседании отец отрицал все обвинения, при этом несовершеннолетние сказали, что возвращаться в Россию не хотят.

По словам родителя, такая непримиримая позиция о возвращении на родину связана с военной подготовкой, которую его дети получали в России. Один из детей учился в кадетском классе, а другой — в классе Юнармии. Суд осенью 2023 года обязывал немедленно вернуть несовершеннолетних женщине.

Ранее в РФ вернули российских детей из лагеря беженцев в Сирии.

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