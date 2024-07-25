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Расстрелявшие автомобиль в Курской области военнослужащие задержаны

Baza: ФСБ задержала расстрелявших «Приору» в Курской области военнослужащих

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Anelo/Shutterstock

ФСБ задержала военнослужащих, расстрелявших автомобиль в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, задержание четверых военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения произошло около 6 утра (совпадает с мск). Отмечается, что они ехали на «Ладе» с символом Z. До этого была дана ориентировка, что именно из этой машины стреляли по «Приоре» с гражданскими в районе деревни Мартыновка.

В публикации говорится, что военнослужащих доставили в отдел полиции Суджи.

До этого сообщалось, что в Курской области группа злоумышленников в военной форме открыла огонь по автомобилю с двумя мирными жителями в салоне. В результате пострадал один человек, его госпитализировали.

В тот же вечер Курская область подверглась атаке украинских дронов. Как сообщает Минобороны, дежурные средства ПВО в период с 21:30 до 23:00 мск 24 июля пресекли очередную попытку противника нанести удары по объектам, расположенным на территории России. В общей сложности было уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее на Украине задержали подозреваемых в поджогах автомобиля военных.

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