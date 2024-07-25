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В Подмосковье приезжие похитили и пытали таксистов

В Подмосковье мигранты похитили и пытали таксистов ради денег

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Shutterstock

В Московской области трое безработных приезжих похитили и пытали других мигрантов, которые трудятся таксистами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вечером 21 июля преступники напали на двоих 27-летних водителей у хутора Рожновка Одинцовского района. Их избили и, угрожая ножом, посадили в иномарку. Злоумышленники привезли жертв в заброшенное здание неподалеку, где избивали их и требовали с них деньги.

«Не добившись результата, таксистам связали руки и заставили на камеру признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации», — рассказал источник СМИ.

Далее за удаление видео похитители вновь потребовали выкуп. На этот раз похищенные перевели часть суммы на карту вымогателей. После этого их затолкали в авто, довезли до деревни Таганьково и высадили там.

Правоохранители задержали одного из предполагаемых преступников. Возбуждено уголовное дело по факту нападения на мужчин.

Ранее в Новосибирске мужчину похитила банда из 10 человек.

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