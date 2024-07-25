В Челябинске ребенок пытался поймать золотую рыбку в пруду зоопарка

Сотрудники зоопарка в Челябинске пожаловались на посетителя, который устроил рыбалку на карпов в пруду. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В зоопарке Челябинска несовершеннолетний посетитель устроил рыбалку в пруду с карпами, один из питомцев пострадал. Семья с мальчиком пришла в зоопарк на прогулку, ребенок вооружился самодельной удочкой и забросил ее в воду. Карпы быстро облюбовали незнакомый предмет, когда один из них клюнул, мальчик не смог вытащить его из воды.

«Естественно, в силу возраста рыбака, карп «ушел» вместе со снастями, а у нас появился новый квест под названием «Избавь бедную рыбу от пирсинга в губе», — сообщили в зоопарке.

Рыболовный крюк удалось извлечь, и рыба вернулась в пруд. А работники в связи со случившимся обратились через соцсети зоопарка ко всем посетителям с просьбой помогать пресекать подобные случаи.

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