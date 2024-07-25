Россиянам объяснили, как вести себя рядом с шаровой молнией

Рядом с шаровой молнией важно вести себя крайне осторожно, потому что предсказать ее траекторию не получится. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

Он уточнил, что эта молния является концентрированным сгустком энергии, способным вызвать пожар или поражение у живого организма, которое можно сопоставить с ударом электрическим током. Чтобы обезопасить себя от нее, эксперт советует закрывать окна во время грозы.

«Если она все же попала в квартиру, не надо пытаться ловить ее или «прогонять» обратно в окно. Нужно медленно, плавно как бы перетечь в другую комнату, закрыв за собой дверь. Все-таки это не разумное существо и специально за человеком она двигаться не будет», — указал Гринин.

Академик Российской академии естественных наук Владимир Бычков до этого советовал закрыть все окна, двери и любые отверстия, ведущие на улицу, чтобы в квартиру не проникла шаровая молния. Также он порекомендовал отключить все электроприборы, поскольку шаровая молния может с легкостью их повредить или даже уничтожить.

Ранее россиянам объяснили, безопасно ли стоять у окна во время грозы.