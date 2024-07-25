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В Салавате пенсионер собирал ягоды и провалился в заброшенный трехметровый погреб

В Башкирии спасли пенсионера, который провалился в погреб, когда собирал ягоды

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Администрация города Салават/VK

В Салавате пенсионер собирал ягоды в лесу, провалился в заброшенный погреб глубиной около трех метров и получил перелом. Об этом сообщает администрация города на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел возле заброшенных дач в районе АО «Салаватстекло», 75-летний мужчина собирал ягоды и провалился в глубокий погреб. Пенсионер смог дозвониться в экстренные службы и вызвать спасателей.

Выбраться из ямы глубиной около трех метров он не смог, потому что при падении сломал ногу. Сотрудники МЧС вызволили пенсионера из ловушки и передали врачам скорой помощи.

До этого сообщалось, что в Петербурге спасли мужчину, который провалился в болото на огороде и застрял. На помощь ему прибыли сотрудники экстренных служб, которые вызволили его и доставили в медицинское учреждение. Пострадавшего поместили в отделение ожоговой реанимации, его состояние оценили как тяжелое. Врачи диагностировали у пожилого мужчины состояние общего переохлаждения, а также синдром сдавливания нижних конечностей.

Ранее в Амурской области мальчик провалился в яму и получил ожоги обеих ног.

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