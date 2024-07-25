Одетые в военную форму мужчины обстреляли машину в Курской области

В Курской области группа злоумышленников открыла огонь по автомобилю Lada Priora с двумя мирными жителями в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В результате стрельбы, которая произошла вечером 24 июля у деревни Мартыновки в Суджанском районе, пострадал один человек, его госпитализировали.

По словам потерпевших, на них напали люди в военной форме, которые подъехали к ним на другой машине марки Lada. В настоящее время автомобиль разыскивают, а к делу подключились военные следователи.

В тот же вечер Курская область подверглась атаке украинских дронов. Как сообщает Минобороны, дежурные средства ПВО в период с 21:30 до 23:00 мск 24 июля пресекли очередную попытку противника нанести удары по объектам, расположенным на территории России. В общей сложности было уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Один из беспилотников атаковал комбайны, которые работали на уборке урожая в районе села Волфино Глушковского района. В результате атаки пострадали трое земледельцев.

Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали неработающее предприятие в Курской области.