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В Липецкой области возбуждено уголовное дело после пропажи 11-летней школьницы

СК Липецка возбудил дело после исчезновения 11-летней девочки

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СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области вторые сутки ищут 11-летнюю девочку, которая ушла из дома и пропала, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 11-летняя школьница ушла из дома по улице Свободная в селе Беляево 23 июля, с тех пор ее местонахождение неизвестно. К поискам ребенка подключены правоохранительные органы, волонтеры и местные жители.

Приметы: рост 150 см, худощавая, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения на девочке было голубое платье без рукавов и сланцы. С учетом длительного отсутствия сведений о месте ее нахождения следствие предполагает, что в отношении несовершеннолетней могло быть совершено преступление. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Башкирии школьник заблудился в лесу и провел ночь в заброшенном доме. 13-летний школьник ушел в лес за ягодами в Белорецком районе и домой не вернулся. Родственники подростка обратились в экстренные службы, мальчика искали волонтеры, полиция и спасатели. Пропавшего обнаружили утром 3 июля, мальчик провел ночь в заброшенной постройке в лесу.

Ранее мальчик с астмой ушел из дома без лекарств и пропал в Пермском крае.

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