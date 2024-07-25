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Рыбака из Мексики, который дрейфовал в море 15 месяцев, обвинили в каннибализме

Мужчину, спасенного в 2014 году после 438 дней в океане, обвинили в каннибализме

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Salvador Melendez/AP

Рыбака из Мексики, который провел на лодке в Тихом океане 15 месяцев, обвинили в каннибализме. Об этом сообщает LadBible.

В 2012 году Хосе Сальвадор Альваренга отправился на двухдневную рыбалку с другим рыбаком Эзекилем Кордобой. Мужчины попали в шторм, который не утихал целую неделю. Они выбросили большую часть своего снаряжения, чтобы легче было маневрировать на лодке, но затем у них отказал мотор.

Впоследствии Альваренга рассказывал, что ему приходилось ловить голыми руками рыбу и птиц, а также пить черепашью кровь, дождевую воду и мочу, чтобы остаться в живых.

«Я потерял счет времени и мог определять только день и ночь. Я ни разу не видел землю, только океан», — отмечал мужчина после спасения жителями небольшой деревни на Маршалловых островах спустя 438 дней, проведенных в лодке.

Он объяснил, что уже через четыре месяца его приятеля Кордобы, страдавшего от истощения, не стало. Свою историю мексиканец рассказал в интервью журналисту Джонатану Франклину, который затем опубликовал книгу «438 дней: необыкновенная правдивая история выживания в море».

После этого семья второго рыбака предъявила иск к Альваренге на $1 млн. Родственники Кордобы утверждали, что рыбак съел его, чтобы выжить. Альваренга отверг эти обвинения и заявил, что они с напарником договорились не делать этого, когда поняли, что остались вдвоем посреди Тихого океана.

Мужчина успешно прошел тест на детекторе лжи, а затем заявил, что семья Кордобы лишь хочет получить часть доходов от книги с его историей.

Ранее житель Тайваня уснул на надувном круге и дрейфовал в море 19 часов.

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