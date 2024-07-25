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В Петропавловске-Камчатском двухлетняя девочка одна бродила по городу

На Камчатке нашли на улице двухлетнюю девочку без обуви

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МВД РФ по Камчатскому краю

В Петропавловске-Камчатском сотрудник ГАИ нашел на улице двухлетнего ребенка без обуви, девочка сбежала из дома, пока мать была на работе. Об этом сообщает УМВД России по Камчатскому краю.

Инспектор Госавтоинспекции Денис Ященко ехал на службу рано утром, на безлюдной улице он заметил маленькую девочку, на ней не было обуви и верхней одежды. Ребенка передали дежурному наряду полиции и поместили в социальное учреждение.

В течение нескольких часов удалось разыскать мать девочки. Выяснилось, что женщина одна воспитывает троих детей. Она была вынуждена выйти на подработку, оставив младших под присмотром 17-летнего сына. Дети спали, когда женщина ушла. Девочка смогла выйти из комнаты и оказалась на улице, где ее вовремя заметил полицейский.

До этого сообщалось, что годовалую девочку с синяками и ее брата и сестру с педикулезом нашли на улице в Петербурге. Правоохранители установили личность матери несовершеннолетних, 35-летняя женщина уже привлекалась к ответственности за занятие проституцией. Известно, что она воспитывает детей одна и оставляет их без присмотра, когда уходит на работу

.

Ранее в Нижегородской области обнаружили девочку, которая ушла из дома, чтобы найти мать.

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