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Из больниц Москвы после удара по Севастополю выписаны 13 человек

Ракова: в больницах Москвы после удара по Севастополю остается один ребенок

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Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В больницах Москвы после ракетного удара по Севастополю остается один ребенок, 13 человек уже выписали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Заммэра уточнила, после атаки по Севастополю в столичные больницы поступили 14 человек с ранениями различной степени тяжести, в том числе шесть детей. Большинство пострадавших находилось в тяжелом состоянии. 12 человек, включая троих детей, были переведены в реанимацию и в отделении интенсивной терапии.

По словам Раковой, благодаря хорошей работе московских врачей пострадавшие быстро пошли на поправку. За время проведения лечения выписаны 13 человек из 14.

В настоящее время в НИИ детской хирургии и травматологии остается один ребенок в состоянии средней тяжести.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Российская система ПВО перехватила четыре ракеты, однако в результате подрыва осколочной боевой части пятой ракеты пострадали мирные жители, отдыхающие на севастопольском пляже. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.

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Удар ATACMS по Севастополю
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