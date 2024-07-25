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В Нальчике семилетняя девочка захлебнулась в яме во дворе дома

В Кабардино-Балкарии ребенок провалился в котлован с водой и захлебнулся

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СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике

В Нальчике следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с семилетним ребенком, девочка гуляла во дворе и случайно упала в котлован с водой. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

Инцидент произошел 24 июля в Нальчике во дворах домов по улице Кулиева. Семилетняя девочка гуляла возле дома и упала в яму глубиной несколько метров, которая до середины была наполнена дождевой водой.

Ребенка без сознания обнаружила мать, спасти пострадавшую не смогли. Установлено, что котлован образовался после проведения коммунальщиками ремонтных работ, яма не была огорожена. По факту произошедшего проверку проводит республиканский СК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Амурской области мальчик провалился в яму и получил ожоги обеих ног. Восьмилетний школьник забрел на территорию котельной и упал в неогороженную яму с золой. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ресурсоснабжающей организации компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей. Суд требования удовлетворил в полном объеме.

Ранее в Волгограде подросток попал в реанимацию, провалившись в яму с кипятком.

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