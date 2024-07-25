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Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работают спасатели и оперативная группа.

Подробности произошедшего не приводятся.

19 июля в Якутии пропал вертолет Robinson R44. На борту находились три пассажира и пилот. Поиски вертолета откладывали три дня из-за сложных метеоусловий — низкой облачности и ограниченной видимости в гористой местности, из-за которых вылет спасательных средств не был разрешен требованиями безопасности полетов. 22 июля стало известно, что обломки вертолета были найдены. Следователи назвали среди возможных причин крушения Robinson ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

До этого другой вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку возле базы отдыха «Светофор» под Первоуральском в Свердловской области. В воздушном судне находились два человека, они выжили.

Ранее вертолет Ми-8 упал и ушел под лед Онежского озера.

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