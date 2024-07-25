Брат подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба рассказал об отношениях в семье

Брат Евгения Серебрякова, задержанного в Турции по подозрению в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего офицеру Генштаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову, сообщил, что у них было мало общения между собой. Об этом написало РИА Новости.

«Мы редко общались», — отметил он, добавив, что не мог уделять достаточно времени из-за своих семейных обязательств и детей.

До этого брат также заявил, что на фотографиях, размещенных в социальных сетях и пабликах, изображен не его родственник. Он подчеркнул, что возраст этого человека не соответствует возрасту Серебрякова. Кроме того, собеседник агентства выразил сожаление по поводу безуспешных попыток связаться с братом.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генштаба. Исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали два человека.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где и с кем жил подозреваемый в подрыве машины в Москве.