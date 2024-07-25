В Манильском заливе затонул танкер с мазутом

Танкер под флагом Филиппин, перевозивший 1,4 миллиона литров мазута, перевернулся и затонул в Манильском заливе. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

Министр транспорта Джайме Баутиста на брифинге заявил: «Мы смогли спасти 16 из 17 членов экипажа, один человек числится пропавшим без вести».

Местные власти также принимают меры для локализации разлива топлива в заливе. Затонувшее судно MT Terra Nova направлялось в центральный город Илоило почти в семи километрах от муниципалитета Лимай в провинции Батаан.

Четверым членам экипажа потребовалась медицинская помощь.

Береговая охрана Филиппин сообщила, что в настоящее время ведется поисково-спасательная операция по поиску пропавшего члена экипажа. В ее отчете говорится, что судно MT Terra Nova «перевернулось и в конечном итоге затонуло».

Служба выясняет, были ли в этом месте какие-либо погодные аномалии в момент, когда произошла авария.

В результате разлива мазута, пятно протяженностью около 3,7 км «сильным течением» несется в восточном, северо-восточном направлении.

Командующий береговой охраной адмирал Ронни Гаван заявил, что приказал провести расследование инцидента.

Судно могло затонуть из-за сильных дождей, вызванных тайфуном Карина, и сезонным муссоном, обрушившимся в последние дни на Манилу и прилегающие районы.

Ранее в Гибралтаре косатки потопили судно, протаранив его.