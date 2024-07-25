Дачников предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея и мяты

Выращивание запрещенных растений, таких как шалфей предсказателей и мята полевую, может обернуться для российских дачников штрафами до 300 тысяч рублей или даже тюремным заключением на срок до двух лет. Об этом сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

«В этот список психотропных и наркотических растений входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный», – добавила эксперт.

Также уголовная ответственность может наступить за обнаружение на дачном участке грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин. Кроме того, в недавнее время в список запрещенных растений была добавлена ипомея трехцветная. Если инспекторы обнаружат от 10 до 100 корней этого растения на даче, владелец может быть оштрафован на 3 тысячи рублей и арестован административно на 15 суток. Когда количество растения превышает установленный предел, это может повлечь за собой уголовное преследование и возможное лишение свободы до 2 лет, уточнила юрист.

Ранее в России оценили идею обязать дачников осваивать участки за три года.