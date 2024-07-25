У борца с коррупцией из Екатеринбурга арестовали крупные активы

У Андрея Дьякова, уволенного с поста начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД России по Свердловской области, и его семьи была выявлена недвижимость стоимостью более 400 млн рублей, а также коллекция престижных автомобилей, включая марки BMW, Audi и Lexus. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Дьяков находится в СИЗО по обвинению в получении взяток на сумму 200 млн рублей; следствие, проводимое центральным аппаратом Следственного комитета, активно ищет и арестовывает его активы, а также выясняет новые факты преступной деятельности.

Согласно версии Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), в период с 2021 по 2023 год, занимая сначала должность начальника отдела, а затем временно исполняя обязанности руководителя регионального УЭБиПК (он стал начальником управления в январе текущего года), Андрей Дьяков «крышевал» мошенническую группировку, которая занималась незаконным возмещением НДС из бюджета России.

Полковник предоставлял услуги финансистам за взятки, получая около 20% наличными от каждой незаконной операции. По данным следствия, он заработал 200 млн рублей только от этой группы. Изначально за деньгами ему приходилось ездить в торгово-развлекательный центр «Алатырь» в Екатеринбурге, но в последний раз, 29 декабря 2023 года, обнальщики принесли деньги прямо к нему домой в элитный жилой комплекс «Ривьера», где ему передали 17,3 млн рублей.

Как стало известно «Ъ», разоблачить коррупционные действия Дьякова удалось благодаря финансистам, которые, попав под следствие за крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

В результате их показаний Дьяков был задержан и арестован сотрудниками ГСУ СКР при поддержке УФСБ и службы собственной безопасности МВД по обвинениям в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

В ходе обысков у полицейского были обнаружены значительные суммы денег в рублях и долларах, а также изъята коллекция иностранного алкоголя стоимостью почти полмиллиона рублей.

Следствие подозревает, что Дьяков получал взятки и от других предпринимателей. В то же время, по данным ГСУ СКР, имущество, приобретенное им и членами его семьи, в 14 раз превышает совокупный доход всех родственников за многие годы и составляет более 400 млн рублей. Например, квартира, в которой проживал полковник (записана на его мать), оценивается в 170 млн рублей. Кроме того, в его распоряжении находились два автомобиля BMW X7, Volkswagen Touareg, Lexus LX 470 и Audi Q8.

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