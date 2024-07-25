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Стало известно о планах фигурантов дела о подготовке теракта в Шереметьево

Обвиняемые в планах теракта в Шереметьево призывали других к преступлениям

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Depositphotos

Обвиняемые в планировании теракта в аэропорту Шереметьево Михаил Дарий и Илья Ковылков призывали других людей совершать преступления, включая атаки на здания госорганов и политических партий. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах гособвинителя отмечается, что в групповом чате в сообщении Дария есть высказывание, которое побуждает применение насилия и причинение вреда. Также там идет речь об уничтожении различных структур, зданий государственных органов, например, ФССП, ФСИН, МВД, ФСБ, политических партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР.

До этого обвиняемым в планировании теракта в московском аэропорту Шереметьево обещали выплату в размере $3 тысяч за совершение преступления.

По данным следствия, Илья Ковылков и Михаил Дарий собирались взорвать около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту.

В ходе прений сторон государственное обвинение попросило признать подсудимых Илью Ковылкова и Михаила Дария виновными и назначить им наказание в виде 21 года и 28 лет лишения свободы соответственно.

Ранее в Дагестане подростка задержали за приготовление к теракту в школе.

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