Подозреваемый в подготовке теракта в Шереметьево хотел учиться в академии разведки Украины

Один из подозреваемых в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево высказывал желание обучаться в академии разведки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о Михаиле Дарии. Со ссылкой на оглашенные в суде материалы уголовного дела агентство отмечает, что он высказывал желание обучаться в академии разведки Украины в ноябре 2022 года.

Иные подробности не приводятся.

24 июля стало известно, что обвинение требует 28 лет заключения в колонии строгого режима для двух мужчин, которые готовили теракт в аэропорту Шереметьево. Обвиняемых зовут Михаил Дарий и Илья Ковылков. По данным следствия, они собирались взорвать около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции аэропорта. Как сознались несостоявшиеся террористы, Ковылков занимался закупкой компонентов для взрывчатки, а ранее судимый Дарий — подготовкой будущих участников диверсий в запрещенных в РФ чатах Telegram-каналов.

Предполагается, что за совершение преступления им обещали заплатить с Украины по $3 тысячи, но деньги так и не поступили.

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