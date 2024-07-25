Подозреваемый Серебряков ездил в Прагу по студенческому обмену

Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве, во время учебы в Высшей школе экономики ездил в Прагу по студенческому обмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство ссылается на слова родственника Серебрякова, который таким образом ответил на вопрос, зачем тот ездил в Прагу.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Серебрякова обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что подозреваемого Серебрякова готовят к экстрадиции в Россию из Турции, где он был задержан.