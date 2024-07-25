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Ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка

«Страна.ua»: ответственность за убийство Фарион взяли на себя неонацисты

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Евгений Котенко/РИА Новости

Ответственность за убийство экс-депутата Рады Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка «National-Socialism/White Power» (запрещена в России как террористическая). Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

Издание пишет, что группировка опубликовала короткое видео, как утверждается, момента убийства. Украинские СМИ сравнили его с другими кадрами с места происшествия и нашли совпадающие автомобили.

Группировка назвала Фарион «внутренним врагом» и заявила, что мотивом убийства стало провоцируемое ею «разжигание ненависти по языковому признаку внутри украинского общества». При этом в публикации выражается поддержка Вооруженным силам Украины.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти.
Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке. В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова».

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине показали видео с возможным убийцей Ирины Фарион.

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Убийство Ирины Фарион
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