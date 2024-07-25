Юрист объяснил, что делать, если работодатель вызывает из отпуска

В некоторых случаях вызов из отпуска действительно правомерен, однако, согласно статье 125 Трудового Кодекса РФ, прервать законный отпуск работника можно только при возникновении особых обстоятельств, которые требуют немедленного вмешательства конкретного сотрудника. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист компании Консул Артем Дубников.

«Это может быть аварийная ситуация, выход из строя критически важного оборудования, неотложные задачи, либо другие обстоятельства, напрямую угрожающие нормальному функционированию всего предприятия или структурного подразделения. Кроме того, вне зависимости от тяжести проблем, возникших во время отсутствия сотрудника, без его личного согласия наниматель не имеет законного права прервать отпускной период», — объяснил он.

Если у работодателя возникла необходимость вызвать работника из отпуска, он должен оформить вызов в письменном виде, с указанием соответствующих причин и обоснований. Согласие от работника необходимо подать также в письменной форме.

«В дальнейшем «неотгулянный» отпуск должен быть предоставлен работнику в удобное для него время в текущем рабочем году либо присоединен к плановому отпуску на следующий год. Также при условии согласования с работником неиспользованные дни отпуска могут быть компенсированы и в финансовом эквиваленте», — подчеркнул юрист.

Сотрудник имеет полное право не прерывать свой отпуск, отказавшись от требования или просьбы работодателя выйти на работу. В таком случае ему необходимо составить письменный отказ, содержащий ссылку на статью 125 ТК РФ, которая регламентирует преждевременный отзыв из отпуска.

«В заявление также следует включить упоминание о том, что текущий отпуск был предоставлен с согласованным ранее графиком отпусков, и вызов на работу является нарушением. В конце нужно указать, что работник желает воспользоваться своим правом на отдых от работы и продолжить использование законно предоставленного ему отпуска», — рассказал Дубников.

Нередки ситуации, когда начальство, требуя от своего сотрудника выйти на работу прежде, чем закончится установленные графиком сроки отпуска, угрожает ему последующим применением санкций и взысканий в случае отказа. Подобное поведение работодателя совершенно не укладывается в рамки трудового законодательства.

«Статья 125 ТК РФ однозначно указывает, что вызов из отпуска возможен только с личного согласия работника, к тому же, в статье 123 ТК РФ утверждено право каждого работника на ежегодный оплачиваемый отпуск, который предоставляется в соответствии с согласованным заранее графиком отпусков. Если работодатель все же решит применить санкции к работнику, который отказался выходить на работу в течение своего отпуска — это будет грубым нарушением трудового кодекса и основанием для обращения в суд. Как правило, в подобных вопросах судья встает на сторону подчиненного, а работодателя привлекают к ответственности», — отметил юрист.

Если наниматель неправомерно вызывает из отпуска или иным путем нарушает трудовое законодательство, у работника есть несколько механизмов защиты своих прав.

«Первое, что следует сделать — направить заявление о нарушении Трудового кодекса в Государственную инспекцию труда (Роструд). Эта организация осуществляет непосредственный контроль за соблюдением ТК на территории Российской Федерации. Заявление можно подать лично — заполнив форму в местном отделении, направить письмом по почте, либо подать жалобу через онлайн-приемную на официальном сайте Роструда. Еще одна инстанция, которая поможет защитить права работника — это прокуратура. Заявление в прокуратуру можно подать также тремя способами — в отделении, по почте и онлайн — на официальном сайте ведомства. В случаях, когда противоправные действия работодателя повлекли за собой значительный ущерб либо другие способы защиты прав не сработали, можно составить исковое заявление и с ним обратиться в районный или городской суд», — объяснил он.

При возникновении разногласий, а также во время взаимодействия с работодателем по потенциально спорным вопросам, необходимо помнить о важности фиксации и сохранения всех документов, переписок с нанимателем, показаний коллег.

«При составлении обращений и жалоб в соответствующие ведомства, подаче иска в судебные органы следует ссылаться на конкретные действующие статьи Трудового кодекса, которые были нарушены, а также прикладывать все перечисленные и любые другие виды доказательств, которые могут подтвердить факт правонарушения. Еще один важный пункт — это ваши требования, в претензиях необходимо четко указать, чего именно вы добиваетесь (восстановления в должности, получения компенсации, предоставления оставшегося отпуска и так далее)», — резюмировал эксперт.

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