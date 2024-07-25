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Половина владельцев питомцев летом обращаются к ветеринарам из-за укуса клеща

Россияне летом чаще всего обращаются к ветеринарам из-за клещей и отравлений

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Shutterstock/Alex PakhoMovie

Более половины всех обращений к ветеринарам летом по домашним питомцам (52%) касается укусов клещей. С травмами обращается 20%, столько же (20%) запросов приходится по отравлениям, в том числе пестицидами и инсектицидами, обильно распыляемыми на огородах в летнее время, а также ядовитыми растениями. 8% владельцам требовалась консультация по поводу теплового удара или солнечного ожога у питомца. Это показало исследование сервиса «Кот Здоров» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Солнечный ожог чаще всего беспокоит такие породы, как ксоло и сфинксы. Остальные могут пострадать от теплового удара, например, в автомобиле во время поездки на дачу. Отравления тоже чаще всего происходят в дачных условиях, как правило, при попытке питомца съесть что-то со стола, либо погрызть садовые цветы — например, лилии ядовиты для кошек, а лук, используемый для приготовления шашлычного маринада, опасен и для кошек, и для собак», — прокомментировала Жанна Каштанова, ветеринар «Кот Здоров».

Любопытно, что по экзотическим животным статистика выглядит иначе. Укусы клещей или других насекомых составляет только 10% от всех обращений по экзотическим видам животных летом. При этом в топе травмы, 40% обращений и тепловой удар (50%). Повышенную травматичность экзотических питомцев в летний период ветеринар связывает с попытками животных выбраться из замкнутого пространства в условиях душной квартиры, например, разгрызть клетку. А тепловой удар — с особенностями клеточного содержания внутри жилого помещения. Чаще всего от теплового удара страдают эублефары, гекконы и другие небольшие рептилии, так как при высокой температуре летом в помещении в террариуме создается эффект бани.

Что касается ветеринарных процедур, то летом, также согласно статистике, более половины (60%) обращений поступает по дегельминтизации, что, по словам эксперта, связано с широким распространением информации о необходимости профилактики дирофиляриоза. Также часто происходят обращения по алгоритмам общей профилактики — по обработкам от внешних и внутренних паразитов. Сезонные прививки составляют 38% обращений и 2% — это вопросы по особенностям купания питомцев в летний период.

По данным СБЕР ЕАПТЕКИ, в первые полгода 2024 года к первому полугодию 2023-го вырос спрос на дерматологические препараты и средства от паразитов для домашних питомцев на 16% и 91% соответственно.

Кроме того, также по данным ветеринарного сервиса, 39% владельцев домашних животных интересуется, как уберечь питомца от стресса в дороге во время путешествий, 21% обращаются за советами по питанию и нормам потребления воды в жару, 20% — по особенностям выгула летом, 18% волнует вопрос, как правильно проводить обработку от кусающих насекомых, комаров и мошек, 2% — как ухаживать за шерстью летом.

Ранее ветеринар рассказал, как продлить жизнь питомцу.

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