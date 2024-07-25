Каждый пятый россиянин негативно относится к рекламе у блогеров

Большинство (89%) россиян регулярно сталкиваются с рекламой у блогеров: 54% ежедневно, 35% несколько раз в неделю. 59% относятся к этому нейтрально, в то время как у 19% она вызывает позитив, а у 22% — негатив. Чаще всего рекламные интеграции замечают в YouTube (70%), Telegram (53%), «ВКонтакте» (50%) и «Яндекс.Дзен» (37%). Это показало исследование Motive agency&production и сервиса Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

81% убеждены, что такой рекламный формат не оказывает существенного влияния на их решение о покупке. При этом опрошенные все же ищут дополнительную информацию о рекламируемом продукте: 8% часто, 32% иногда, 34% редко. А некоторые приобретают рекламируемые блогерами товары — иногда (20%) и редко (39%).

В то же время 66% не отрицают влияния блогеров на общественное мнение. 34% склонны доверять рекламе блогеров, в то время как 66% относятся к этому скептически. Что касается влияния размера аудитории блога на эффективность рекламы — 47% не придают значения количеству подписчиков, а 36% вовсе не обращают внимания на рекламу у блогеров. При этом 74% убеждены, что лайки и комментарии под рекламным постом не влияют на их восприятие продукта.

78% считают, что блогеры должны рекламировать только те продукты, которые используют сами. При этом большинству (65%) важно, чтобы блогеры открыто показывали, что это рекламный пост — согласно закону о рекламе с 1 сентября 2022 года вся диджитал-реклама подлежит обязательной маркировке.

Интересно, что 40% сразу пролистывают рекламные интеграции, в то время как 54% досмотрят ролик до конца, если реклама им интересна.

У 27% наибольший интерес вызывает контент с рекламными интеграциями, который создают сами блогеры, а не предоставляют рекламодатели. Среди популярных рекламных форматов респонденты отметили короткие вертикальные видео (44%), видео (32%), сторис (20%) и фотографии (20%).

Наибольший интерес вызывает реклама в формате рассказа о личном опыте использования продукта (46%), обзора с демонстрацией продукта (40%) и креативных интеграций с продуктом (23%).

У 49% больший интерес вызывает реклама у блогеров, которые специализируются на определенной тематике. К преимуществам рекламы у блогеров относят ее ненавязчивость (27%), полезность (20%) и соответствие интересам (19%). Среди недостатков перечисляют обилие рекламы (41%), неискренность (32%) и однообразие (28%).

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