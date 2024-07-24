Подозреваемого Серебрякова готовят к экстрадиции в Россию

Россиянина Евгения Серебрякова, задержанного в Турции по делу о подрыве в Москве внедорожника, готовят к возможной экстрадиции в Россию. Об этом со ссылкой на турецкое агентство IHA сообщает РИА Новости.

Перед отправкой в Москву Серебряков уже прошел в Турции медицинский контроль.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Серебрякова обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве.