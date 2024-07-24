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Россиянка приревновала мужа к пенсионерке, оскорбила ее в комментариях и получила штраф

В Томске женщину оштрафовали за оскорбление в соцсетях из-за ревности

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Shutterstock

Жительница Томска оставила комментарий и стала фигуранткой разбирательства. Об этом сообщает прокуратура региона.

Пострадавшая опубликовала у себя на странице в социальных сетях фотографию с мужем 55-летней знакомой. Женщина заметила обновление и из-за ревности оставила оскорбительное сообщение на странице 70-летней россиянки. По какой причине именно этот снимок заставил россиянку проявить эмоции, неизвестно.

Пенсионерка обратилась в полицию. Она решила, что слова знакомой оскорбляют ее честь и достоинство. В результате суд не поддержал автора комментария.

«Постановлением мирового судьи ей назначен административный штраф в размере трех тыс. рублей», – поделились в ведомстве.

До этого в Магнитогорске сын приревновал возлюбленную к отцу, который также испытывал симпатию к женщине. Во время застолья словесный конфликт перерос в драку, позже молодой человек облил главу семьи бензином и поджог. Россиянин получил ожоги 30% кожи.

Ранее в Тюмени ревнивец серьезно избил соперника головой о батарею и выбросил в подъезд.

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