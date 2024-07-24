Россиянин поссорился с супругой и поджег дом с ней внутри

Житель Липецкой области стал фигурантом уголовного дела после ссоры с супругой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Гагарино, на Школьной улице. По словам самого подозреваемого, в день произошедшего между ним и женой возник очередной конфликт. После ссоры мужчина облил вещи на веранде легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В этот момент возлюбленная россиянина находилась в доме, спасти ее не удалось.

«Показания он подтвердил при их проверке на месте происшествия», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он может лишиться свободы на срок до 15 лет. На данный момент подозреваемый находится под стражей. Специалисты СК тем временем проводят все необходимые мероприятия.

Известно, что до этого мужчина уже привлекал внимание правоохранителей. Он был неоднократно судим, в том числе и за угрозы супруге.

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