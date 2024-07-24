В Прикамье беременную женщину возили по больницам, пока у нее не прервалась беременность

Жительница Прикамья не смогла родить из-за того, что ее постоянно перемещали между медучреждениями. Об этом сообщает Kp.ru.

Россиянка вместе с мужем долгое время ждала ребенка, поэтому серьезно отнеслась к беременности и выполняла все рекомендации врачей вплоть до 34-й недели. В день инцидента она почувствовала резкую боль и вызвала скорую помощь.

Фельдшер предположил, что у женщины аппендицит, так как ее начало рвать. Тем не менее, они поехали в перинатальный центр. После УЗИ специалисты заявили, что родовая деятельность не началась и для операции ее нужно перевезти в другое учреждение.

Вместо того, чтобы везти ее в ближайшую больницу, пациентку направили по месту прописки. Тем не менее, в медучреждении ей не помогли. В результате передвижения между больницами продолжались с 12 часов дня до шести часов вечера. В одном из заведений медики ее приняли и прооперировали.

«Без сознания я провела несколько дней, а когда очнулась, везде у меня были трубки, а руки привязаны», – поделилась женщина.

Позже россиянке объяснили, что она попала в больницу в критическом состоянии. Из-за лопнувшей матки ребенок вышел в брюшную полость, спасти его не удалось. При этом, чтобы спасти женщину, ей удалили матку. Выяснилось, что аппендицита у нее не было.

По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело. Пострадавшая планирует добиться того, чтобы виновных наказали.

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