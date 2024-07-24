Россиянка решила заняться инвестициями и перевела мошенникам 8,5 млн рублей

Жительница Иркутской области доверилась мошенникам и отправила им более восьми миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с россиянкой еще в июне и все это время обманывали женщину. Злоумышленник представился «инвестиционным менеджером» и предложил россиянке заработать.

В результате пострадавшая внесла первоначальный взнос на «брокерский счет» и скачала приложение. После этого она стала совершать сделки и пополнять счет разными суммами. В какой-то момент она обратилась в банк и, оформив кредит, перечислила средства неизвестным.

«Забрать обещанную прибыль и депозит не удалось, лжеинвесторы перестали выходить на связь», – поделились в ведомстве.

Россиянка поняла, что ее обманули. Всего аферисты выманили у пострадавшей 8,5 миллиона рублей.

В полиции напомнили о том, что мошенники нередко предлагают пострадавшим легкий заработок на инвестициях, поэтому важно быть бдительными при общении с незнакомцами.

Ранее россиянин перевел мошенникам 28,4 млн рублей, которые он копил 30 лет.