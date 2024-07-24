Продюсер объяснила, почему участники шоу «Последний герой» съели выдру на Алтае

Генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева, которая делает шоу «Последний герой», объяснила «Газете.Ru», почему участники проекта съели выдру на Алтае.

«В попытках раздобыть себе пропитание они действительно наткнулись на животное, попавшее в капкан, и употребили его в пищу», — рассказала она.

По ее словам, это был не срежиссированный момент – на такой поступок участников толкнул реальный голод.

Она отметила, что «Последний герой» — шоу про выживание и участники проекта находились в тяжелых условиях. Сумачева подчеркнула, что съемки не проводились в заповедной части Алтая.

Также продюсер добавила, что компания сожалеет, что произошло вмешательство в гармонию животного мира Алтая.

Серия телепередачи с поимкой выдры на Телецком озере командой «Медведей» опубликована на сайте канала ТВ-3. В ней участники шоу нашли старый капкан, в который попала выдра. Животное ударил и разделал Алан Царикаев, после чего его приготовили и съели. Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ об этом.

Ранее участник нового сезона «Последнего героя» рассказал о конфликтах на шоу.