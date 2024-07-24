В Шереметьево задержали рейс на Кубу на 14 часов из-за выпившей для смелости дебоширки

Самолет, летевший на Кубу, задержался в Москве из-за дебоширки на борту. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. По данным источника, женщина выпила большое количество спиртного еще до того, как пройти в салон. Поднявшись на борт, россиянка ударила по лицу другую пассажирку. При этом женщина скандалила и не могла успокоиться.

После этого экипаж вызвал на борт полицейских. Они оперативно задержали россиянку и вывели из салона. В результате рейс задержали на 14 часов.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, дебоширка употребляла алкоголь до полета, так как переживала из-за долгого перелета.

До этого в Пулково сотрудники аэропорта провели досмотр прямо на летном поле. После того, как они сошли с борта, их отказались сажать в автобус до терминала и стали досматривать. Причиной таких мер стала сумка, которую пассажирка не могла найти в самолете.

В результате пассажирам пришлось задержаться на час. Нашли ли ручную кладь женщины, не уточняется.

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