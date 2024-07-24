В статью УК могут добавить пункт о нелегальном пребывании иностранцев в России

В Уголовном кодексе (УК) России могут законодательно закрепить отягчающее обстоятельство для совершивших преступление иностранцев — нелегальное пребывание в стране. О соответствующей инициативе Следственного комитета России сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Полагаем целесообразным дополнить перечень обстоятельств, отягчающих наказание (статья 63 УК РФ), таким пунктом как «совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка», — сказала Петренко.

Она отметила, что это нововведение не будет дискриминировать иностранцев как социальную группу, так как оно направлено только на тех из них, кто нелегально находится в России.

23 июля Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который направлен на введение режима высылки иностранных граждан, не имеющих законных оснований находиться в России.

Также депутаты Госдумы утвердили поправку, предусматривающую возможность пропуска иностранцев через госграницу в страну их гражданства по документам с просроченным сроком действия или техническими неисправностями.

Ранее в МВД РФ рассказали, как проводят проверки мигрантов.