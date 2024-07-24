Участники первого потока кадровой программы для бойцов СВО успешно сдали экзамены

Участники первого потока кадровой программы для бойцов специальной военной операции «Время героев» прошли первый модуль обучения, сдали экзамены на «хорошо» и «отлично», а теперь приступили к стажировке у опытных управленцев. Об этом на заседании Общественного совета образовательной программы, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

По словам ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Алексея Комиссарова, первый модуль обучения длился 41 день.

В это время бойцы СВО изучали государственное и муниципальное управление, финансы, управление проектами, экономику, законодательство и многое другое.

Алексей Комиссаров отметил, что программа первого модуля включала большое количество лекций, мастер-классов и выступлений.

«По словам участников, ничего подобного они не ожидали, учиться было сложно, но интересно. Мы планируем поддерживать эту планку на следующих модулях программы», — рассказал ректор РАНХиГС.

Он уточнил, что по итогам экзамена уровень знаний участников стал в полтора-два раза выше в сравнении с результатами, показанными ими во время вступительных испытаний.

Целью первого модуля было формирование у участников проекта представления о системе госуправления и органов публичной власти, а также тренировка управленческих навыков и умения работать в команде.

После завершения первого модуля участники программы начали проходить стажировку у опытных управленцев.

Комиссаров уточнил, что в программе участвует 73 наставника.

Программа «Время героев» реализуется на базе РАНХиГС. Ее задача — подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из действующих и бывших военнослужащих.