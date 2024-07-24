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Россиянин перевел мошенникам 28,4 млн рублей, которые он копил 30 лет

В Иркутске научный сотрудник отдал мошенникам 28,4 млн рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Научный сотрудник из Иркутска отдал мошенникам более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сначала с мужчиной связался якобы директор института и рассказал о путанице с зарплатами. Так как бухгалтерия якобы начисляла больше, правоохранители проводят расследование.

Позже с ним связались сотрудники «нескольких ведомств» и заявили, что кто-то пытался украсть 4,2 миллиона рублей с его счета. Чтобы обезопасить все деньги на сберегательном счете, нужно было отправить средства на «резервный».

«Потерпевший вывел со вклада наколенные за 30 лет деньги – 25 миллионов рублей», – поделились в ведомстве.

Часть этих средств он передал курьеру. Позже он отправил еще 3,4 миллиона, которые хранились у него наличными. Всего он отдал аферистам 28,4 миллиона рублей.

Затем неизвестные якобы оформили на научного сотрудника кредит с целью покупки машины. В этот момент россиянин обратился в банк. Выяснилось, что все это время с ним общались мошенники.

На данный момент в ситуации разбираются полицейские.

Ранее в Новоалтайске школьница оставила отца без денег, передав данные его карты мошенникам.

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