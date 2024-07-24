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В Архангельске при пожаре на исследовательском судне пострадал один человек

МЧС: при пожаре на судне «Григорий Михеев» в Архангельске пострадал один человек

Один человек получил травмы в результате пожара на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев», которое находится в порту Архангельска. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание. При этом в момент ЧП на корабле были 23 человека, включая восьмерых участников экспедиции и 15 членов экипажа.

«Из них 22 [человека] эвакуировались самостоятельно. Пожарные <...> вывели на свежий воздух одного пострадавшего и передали его врачам», — говорится в публикации.

По информации ведомства, всего к тушению огня были привлечены 10 единиц техники и 35 специалистов. В настоящее время представители профильных служб устанавливают причины произошедшего.

О пожаре на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев» стало известно вечером 24 июля. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что корабль пришвартован в районе улицы Красных партизан в Архангельске. Как рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, ЧП произошло по техническим причинам.

17 июля у побережья турецкого города Мармарис загорелось туристическое судно. В результате травмы получили более 17 человек, при этом состояние троих из них оценивалось как тяжелое.

Ранее на рыболовном судне в Калининградской области произошел пожар.

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