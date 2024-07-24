Осужденный за сожжение Корана Журавель решил остаться в Чечне

Житель Волгограда Никита Журавель, осужденный за сожжение Корана, сам выбрал остаться в Чеченской Республике. Об этом сообщает портал V1.ru.

По его информации, молодого человека не этапировали в колонию за пределами Чечни и даже на территории региона. Он выбрал один из возможных способов отбывания наказания — в том же СИЗО, где находился на стадии следствия и суда.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство. Весной прошлого года он поджег в Волгограде Коран на фоне мечети и снял это на видео.

В октябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Журавелем. На кадрах молодой человек говорит о желании принять ислам, в ответ глава Чечни заявляет, что это «не от души». После этой встречи, как сообщалось, задержанного избил сын руководителя республики Адам. Кадыров-старший подтвердил эту информацию, опубликовав видео избиения, и заявил, что «гордится» поступком сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.