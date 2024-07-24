Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На научно-исследовательском судне в Архангельске произошло задымление

В Архангельске произошло задымление на исследовательском судне «Григорий Михеев»

В Архангельске произошло задымление на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев». Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как заявили в ведомстве, задымление случилось по техническим причинам. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту. Сотрудники МЧС уже ликвидировали задымление.

«Архангельская транспортная прокуратура установит все обстоятельства, проверит соблюдение требований пожарной безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования», — сказано в сообщении.

В июле в Атлантическом океане затонуло судно с россиянами на борту.

По имеющейся информации, среди 27 членов экипажа были граждане России, Испании, Индонезии, Уругвая и Перу. 14 человек смогли высадиться на спасательные надувные плоты и затем были спасены прибывшими на помощь судами.

13 мая на теплоходе «М.В. Ломоносов» произошел пожар во время ремонта в сухом доке.

Ранее в центре Красноярска лодка столкнулась с баржей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами