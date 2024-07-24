На научно-исследовательском судне в Архангельске произошло задымление

В Архангельске произошло задымление на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев». Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как заявили в ведомстве, задымление случилось по техническим причинам. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту. Сотрудники МЧС уже ликвидировали задымление.

«Архангельская транспортная прокуратура установит все обстоятельства, проверит соблюдение требований пожарной безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования», — сказано в сообщении.

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По имеющейся информации, среди 27 членов экипажа были граждане России, Испании, Индонезии, Уругвая и Перу. 14 человек смогли высадиться на спасательные надувные плоты и затем были спасены прибывшими на помощь судами.

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