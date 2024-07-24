В Новосибирской области младенец впал в кому из-за действий нерадивой матери

Врачам из Новосибирской области удалось спасти трехмесячного ребенка, выпавшего из колыбели. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Каргате. По данным источника, ребенок упал из колыбели, пока мать отвлеклась и ушла на кухню. Женщина призналась, что не пристегнула мальчика.

После падения россиянка не обратилась в больницу. Ночью ребенку стало плохо и мать обратилась за помощью в чаты, куда отправляла в том числе и видео с судорогами ребенка. Медики узнали о произошедшем только утром. В больнице пациент впал в кому.

Пока сын находился в медучреждении, мать поехала на съемки передачи, где рассматривался ее случай. По словам правозащитницы, которая была на эфире, героине нужны только пособия на детей.

Спустя некоторое время после съемок медикам удалось вылечить мальчика, он вышел из комы.

«Врачи сказали, что все обошлось без серьезных травм и с ребенком все будет хорошо», – поделились соцработники.

В результате мать лишили родительских прав, дедушку мальчика и его брата оформили их временным опекуном. Он готов и дальше воспитывать внуков.

Ранее россиянин нашел на улице выброшенного новорожденного ребенка.