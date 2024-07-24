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Стало известно о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза

Гинцбург: вакцина от туберкулеза может появиться в России в середине 2025 года

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Нина Зотина/РИА Новости

Вакцина от туберкулеза, которая будет защищать от заражения, а не только от тяжелых форм, может появиться в России в середине 2025 года. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого передает РИА Новости.

«Если все будет, как планировалось, то страна в середине 2025 года будет иметь свою бустерную вакцину, которая будет защищать людей от инфицирования», — заявил он.

2 июля сообщалось, что Роспотребнадзор начал расследование после обнаружения туберкулеза у студента факультета фундаментальной медицины МГУ.

В мае в школе приморского Дальнегорска работница пищеблока заразила туберкулезом десятки детей. Среди учащихся школы выявили семь случаев туберкулеза и 67 случаев латентной инфекции.

В январе в Ленобласти выявили туберкулез у учителя, который вел уроки у 400 детей.

Ранее открытой формой туберкулеза заболел ученик петербургской школы.

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