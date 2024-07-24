Россиянам рассказали, как правильно высушить фрукты и грибы на зиму

Перед высушиванием ягод, грибов, фруктов и овощей на зиму важно правильно подготовить продукцию. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, для этого процесса лучше всего подойдут малина, голубика, крыжовник, баклажаны, кабачки, тыква, перец, морковь, свекла, яблоки, груши и слива. Она отметила, что лучше всего использовать электрическую сушилку.

«Ягоды и сочные фрукты, такие как слива, раскладывают целыми, чтобы они не соприкасались друг с другом, и включают прибор. Если есть косточки, их обязательно нужно вынуть. Яблоки и груши перед засушиванием лучше нарезать ломтиками или дольками. Овощи также нужно нарезать, чтобы они просохли и могли храниться», — уточнила Воронова.

Грибы она советует сушить на специальных ковриках, которые нагреваются до 40 градусов. После окончания процедуры садовод рекомендует переложить продукты в стеклянные банки с хорошими крышками на петельке.

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский до этого говорил, что грибы следует перерабатывать сразу после их сбора, потому что они могут потерять вкус, аромат, цвет и консистенцию. По его словам, безопаснее всего сушить грибы.

Ранее россиянам объяснили, как правильно замораживать ягоды и овощи.