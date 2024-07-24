На территории воинской части в Полтавской области взорвался боеприпас

Боеприпас детонировал на территории воинской части, расположенной в поселке Котельва в Полтавской области Украины. Об этом пишет местное издание NV.ua.

В материале отмечается, что в результате взрыва в расположенном у места происшествия хозяйственном здании начался пожар. Более того, дома в жилом секторе на прилегающей к воинской части территории получили серьезные повреждения.

«Чрезвычайная ситуация устраняется силами спасателей и полиции», — процитировали журналисты главу Котельвской сельской общины Татяну Корост.

По информации издания, в данный момент специалисты оценивают масштаб разрушений. Также им предстоит выяснить, есть ли пострадавшие.

Местные власти, в свою очередь, призвали граждан воздержаться от публикации в социальных сетях фотографий с места ЧП. То же касается видеозаписей с аналогичным содержанием.

24 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что на территории судоремонтного завода в украинском городе Измаиле произошел мощный взрыв. Как он рассказал, на предприятии ремонтировали катера Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Одесской области после взрывов зафиксировали повреждение припортовой инфраструктуры.