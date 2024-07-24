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Дачникам рассказали, как правильно собирать груши

В редакции ОСН выяснили, что груши можно собирать только зрелыми

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Shutterstock/Ortodox

Сбор груш — несложное мероприятие, однако необходимо придерживаться определенного алгоритма действий. О нем рассказала Общественная Служба Новостей со ссылкой на экспертов.

В первую очередь необходимо убедиться, что груши достигли нужной степени зрелости (это зависит от сорта). Собирать плоды нужно в сухую и солнечную погоду, чтобы на них не было влаги.

Начинать сбор стоит с нижних веток, постепенно поднимаясь вверх. Груши важно брать аккуратно, чтобы не повредить кожицу и мякоть. Складывать плоды в ящик нужно также осторожно, не допуская вмятин.

После сбора плоды сортируются, отделяются недозревшие и испорченные. После ящик убирают в прохладное место.

Во время сбора груш специалисты также советуют удалять с дерева поврежденные и больные ветки.

Селекционер и агроном Андрей Седов до этого рассказал о самых известных сортах груш. По его словам, виды, которые вывел Сергей Чижов, в том числе Лада, являются самыми популярными для садоводства, потому что они спокойно переносят зиму и имеют хорошую экологическую пластичность.

Ранее были названы виды фруктов и овощей, которые нельзя хранить вместе.

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