В Краснодарском крае пресекли работу сети нелегальных аптек

В Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов пресекли работу сети по сбыту поддельных лекарств, из-за которых погибли четыре ребенка. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

По данному факту заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок»).

По информации следствия, не позднее 2023 года братья Петр и Андрей Османовы создали организованную группу, чтобы распространять на территории Кубани фальсифицированные лекарственные препараты, в том числе без соответствующих рецептов врачей. Для этого они арендовали нежилые помещения, находящиеся вблизи образовательных учреждений в разных районах края, которые оборудовали под видом аптек, создав сеть подобных незаконных заведений.

Членами организованной группы стали не менее 27 человек. Между ними были распределены преступные роли. Часть сообщников, не имея специального образования и познаний в области фармации, занимались продажами, остальные управляли нелегальными аптеками и осуществляли другие функции. Участники группы вели незаконную деятельность вплоть до 4 июня 2024 года. Они продавали фальсифицированные лекарства потребителям, в том числе несовершеннолетним, не требуя при этом, предоставления соответствующих рецептурных бланков. В результате их деятельности после употребления фальсифицированных лекарственных препаратов скончались четверо несовершеннолетних.

«Всем фигурантам предъявлено соответствующее обвинение и избраны меры пресечения, в том числе связанные с изоляцией от общества», — сказано в сообщении.

В СК добавили, что братья Османовы и управляющая сетью нелегальных аптек Кристина Луценко скрылись от органов предварительного следствия. Они были объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что из российских аптек пропал жизненно необходимый препарат.