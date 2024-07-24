Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил пенсионера на детской площадке из-за оскорбления

В Ульяновске полиция проверит видео с избиением пенсионера на детской площадке

close
100%
Shutterstock

В Ульяновске мужчина избил пенсионера и привлек внимание правоохранительных органов. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на одной из детских площадок города. По предварительным данным, пожилой россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина оскорбил родственницу напавшего, после чего завязалась драка.

На кадрах с места инцидента заметно, как младший участник инцидента наносит лежащему ульяновцу травмы руками, спустя некоторое время он несколько раз толкнул пострадавшего ногой в живот.

После того, как материал попал в социальные сети, на ситуацию обратили внимание правоохранители. В МВД региона сообщили, что проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В органы внутренних дел сообщений, в том числе из медицинских учреждений, не поступало», – поделились в ведомстве.

По данным Kp.ru, подозреваемого уже задержали. Им оказался 33-летний местный житель, которого некоторые ошибочно приняли за иностранца.

До этого в Петербурге гости бара устроили массовую драку и кидались в персонал пивными кружками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами