Россиянин избил пенсионера на детской площадке из-за оскорбления

В Ульяновске мужчина избил пенсионера и привлек внимание правоохранительных органов. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на одной из детских площадок города. По предварительным данным, пожилой россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина оскорбил родственницу напавшего, после чего завязалась драка.

На кадрах с места инцидента заметно, как младший участник инцидента наносит лежащему ульяновцу травмы руками, спустя некоторое время он несколько раз толкнул пострадавшего ногой в живот.

После того, как материал попал в социальные сети, на ситуацию обратили внимание правоохранители. В МВД региона сообщили, что проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В органы внутренних дел сообщений, в том числе из медицинских учреждений, не поступало», – поделились в ведомстве.

По данным Kp.ru, подозреваемого уже задержали. Им оказался 33-летний местный житель, которого некоторые ошибочно приняли за иностранца.

До этого в Петербурге гости бара устроили массовую драку и кидались в персонал пивными кружками.