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Пожилой россиянин сделал школьнице непристойное предложение и обещал за него деньги

Нижегородец сделал школьнице непристойное предложение и обещал за него заплатить

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Житель Нижегородской области приставал к 14-летней школьнице с непристойным предложением и предлагал заплатить за воплощение своих фантазий. Об этом сообщает издание NewsNN в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, инцидент произошел в рабочем поселке Тонкино. Школьница с друзьями отдыхала на набережной, когда к ней подошел неизвестный и предложил ей совершить развратные действия за вознаграждение в 500 рублей. Школьница отказалась и вместе с друзьями ушла. По словам подростка, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Личность нарушителя уже установили — им оказался 64-летний местный житель.

До этого в Крыму рабочий развратил пятерых школьников на детской площадке и стал фигурантом уголовного дела.

Ранее нелегальный мигрант познакомился с девочкой в интернете и развратил ее в парке Москвы.

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