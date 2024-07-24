Врач объяснил, как понять, что родинку пора удалять

Пятьдесят родинок на теле и выше — отчетливый фактор риска развития злокачественного образования — меланомы. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей предупредил заслуженный врач России Александр Мясников. Он рассказал, что определить, пора ли удалять родинку, можно по системе АККОРД. Каждая буква данной аббревиатуры имеет свое значение.

А — асимметрия. Если условно разделить родинку на две половинки, они будут разного размера; К — край. Он может становиться неровным, рваным; К — кровоточивость. Родинка может кровоточить без предшествующей травмы. О — окрас. Невус может становиться более темного или светлого цвета; Р — размер. Увеличение образования в ширину или в высоту; Д — динамика. Появление корок, трещин, выпадение волосков.

«Такие родинки нужно либо удалять, либо наблюдать, делать фотографию, заводить паспорт кожи. Потому что вы можете и не помнить, да и врач тоже, а фотографии можно сравнить. И как только они начинают менять размер, цвет, их надо срочно удалять», — пояснил специалист.

Родинки — это доброкачественные образования кожи. О том, почему они появляются, и как предотвратить образования новых родинок, до этого рассказала врач-онкодерматолог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева.

Среди основных причин появления родинок на теле она назвала наследственный фактор. Так, очень часто невусы у ребенка появляются на том же месте и такой же формы, что у и ближайшего родственника (мамы, дедушки и так далее).

Также, по ее словам, появлению родинок может способствовать ультрафиолетовое излучение. Пребывая на активном солнце или в соляриях, происходит стимуляция, что приводит к выработки кожного пигмента — меланина.

Ранее врач раскрыла, кто больше всего подвержен риску меланомы.