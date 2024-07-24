В Петербурге осудили священнослужителя за организацию похищения

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего настоятеля храма святого Иерофея Василия Бойко к трем годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию похищения человека. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

По версии следствия, священнослужитель решил похитить одного из местных жителей, так как считал, что тот заинтересован в распространении информации о его аморальном поведении и его отстранении от богослужений. Для этого настоятель обратился к своему знакомому, попросив его найти исполнителя похищения за 45 тыс. рублей.

Однако, когда приятель Бойко получил от него 25 тыс. рублей, он отказался от реализации этого плана. Вместо этого мужчина связался с человеком, против которого священнослужитель хотел применить насилие, и рассказал ему о возможной опасности. Более того, он обратился в правоохранительные органы.

В результате настоятеля задержали и обвинили в организации разбоя, а также в организации похищения человека. 13 мая 2023 года ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Только спустя год священнослужителя осудили, приговорив к трем годам и восьми месяцам в колонии строгого режима. При этом инстанция оправдала его по обвинению в разбое, так как не увидела состава преступления.

«Бойко вину признал частично. Похищение признал, разбой — нет. <...> Бойко взят под стражу в зале суда», — говорится в заявлении.

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