Россиянам рассказали, как выбрать растворимый кофе

При выборе растворимого кофе необходимо обращать внимание на его вид. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк.

«Бывает сублимированный и гранулированный растворимый кофе. В сублимированном сохраняется чуть больше всего полезного, он считается получше», — объяснила специалист.

При этом она отметила, что в исследованиях, посвященных кофе, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет приравнивать их друг к другу.

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова до этого предупреждала, что молоко снижает количество антиоксидантов в кофе при его добавлении в напиток.

По ее словам, кофе в большом количестве содержит полифенолы — мощные антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы. Это химические вещества, которые могут вредить здоровым клеткам организма, а поступают они в организм с вместе пищей и воздухом, становятся результатом естественного обмена веществ.

Ранее стало известно, почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения.