Российский студент распылил перцовый баллончик в автобусе

В Волгограде правоохранители установили личность несовершеннолетнего, который распылил баллончик в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Инцидент с участием подростка произошел 20 июля в одном из городских автобусов. Как рассказали правоохранители, юноша поссорился с одним из пассажиров. Когда подросток выходил на остановке, то распылил в салоне перцовый баллончик, после чего скрылся.

Нарушителем оказался 17-летний студент одного из местных колледжей. На молодого человека составили протокол об административном правонарушении и поставили его на учет.

До этого в Бийске подросток распылил в лицо водителя перцовый баллончик. Юноша не вышел вовремя и потребовал сделать остановку в неположенном месте. Кондуктор сделала молодому человеку замечание, в ответ подросток начал хамить женщине. За коллегу вступился водитель.

Ранее в Челябинске мужчина напал на подростка на остановке, юношу спас прохожий.