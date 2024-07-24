Массовые протесты студентов в Бангладеш начались из-за козы, купленной сыном чиновника

В Бангладеш сын чиновника спровоцировал коррупционный скандал, похваставшись дорогой козой в соцсетях. Об этом сообщает bdnews24.

В июне 24-летний молодой человек по имени Мушфикур Рахман Ифат рассказал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о покупке жертвенной козы на Курбан-байрам за 1,5 млн бангладешских така (около 1,1 млн рублей). Узнав об этой покупке, жители страны задались вопросом об источнике доходов мужчины и выяснили, что отцом Ифата является председатель Апелляционного трибунала по таможне, акцизам и НДС Национального совета по доходам (НСД) Мотиур Рахман.

Вскоре тот выступил на телевидении и стал отрицать, что состоит в родственных отношениях с Ифатом. Однако эту информацию подтвердил один из депутатов парламента Бангладеш. Опасаясь за свою репутацию, Рахман-старший публично заявил о непричастности к коррупционным схемам.

«Комиссия по борьбе с коррупцией расследовала мою деятельность четыре раза и пришла к выводу, что я не занимался никакой коррупцией», — отметил он.

Однако вскоре выяснилось, что чиновник занимается бизнесом и вкладывает деньги в фондовый рынок. В результате Рахмана освободили от прежней должности и перевели в Отдел внутренних ресурсов Министерства финансов, никаких новых обязанностей на него возлагать не стали.

Через несколько дней после вспыхнувшего коррупционного скандала студенты начали протестовать против квот на государственные должности для родственников участников войны за независимость 1971 года. Правоохранительные органы начали применять для разгона протестующих резиновые пули и водометы. Участники протеста выходили на улицы с палками, арматурой и камнями. Многие из демонстрантов были одеты в мотоциклетные шлемы. Телевизионные новостные каналы прекратили выход в эфир, не работали сайты крупнейших СМИ.

Ранее участники протестов штурмом взяли тюрьму и выпустили заключенных в Бангладеш.